Екатеринбург, , 17:24 — REGNUM Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман предстанет перед судом за участие в незаконных акциях 23 и 31 января. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, после прибытия в Екатеринбург в аэропорту «Кольцово» его остановили полицейские. А затем на него составили на него два административных протокола. Сам Ройзман отметил, что всё прошло вежливо.

Как сообщало ИА REGNUM, он был главой города — председателем гордумы в 2013—2018 годах. Его избрали на прямых выборах.