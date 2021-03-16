Уфа, , 19:06 — REGNUM Информацию о бездействии должностных лиц органов опеки и попечительства при нахождении семьи в социально-опасном положении проверяют в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что сотрудники ведомства в ходе мониторинга СМИ установили следующее: в одной из программ на федеральном канале сообщалось о том, что мать пятерых детей, которая проживает в г. Нефтекамске, не занимается их воспитанием, злоупотребляет наркотиками и алкогольными напитками. В связи этим ее 16-летняя дочь намерена лишить ее родительских прав в отношении ее и младшего брата девочки. В передаче также сообщалось, что подросток не раз обращалась в отдел опеки и попечительства администрации г. Нефтекамска, но мать до сих пор не лишена родительских прав.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку по признакам халатности. Они изучат все обстоятельства дела и проверят полноту принимаемых мер чиновниками в отношении данной семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии охранника интерната обвинили в надругательстве над детьми.