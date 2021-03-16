Мурманск, , 17:19 — REGNUM В Мурманской области сократилось число зарегистрированных безработных. Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социального развития, к 1 марта в областной службе занятости безработными числились 9,8 тысяч жителей региона, это на тысячу меньше, чем было 1 января.

По данным ведомства, с начлаа года работу нашли более 2,2 тысяч человек.

Вместе с тем в министерстве отмечают высокую потребность в рабочих кадрах. В начале марта в регионе числилось около 19,5 тысяч вакансии, из них для трудоустройства инженерно-технических работников и служащих — около 9,9 тысяч вакансий.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост безработицы (в 1,6 раза) был зафиксирован в Мурманской области в июне 2020 года.