Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Полицейским Петербурга удалось оперативно найти и задержать злоумышленника, нанесшего тяжелые ранения своему брату в ходе конфликта в Купчино. Об этом 16 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, днем 16 марта в районе дома 80 по Бухарестской улице в Санкт-Петербурге между двумя мужчинами (как позже выяснилось, братьями), ехавшими в машине, произошел конфликт. В результате один из мужчин выстрелил в оппонента из ракетницы, а затем, уже на улице, несколько раз ударил ножом в область головы, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 35-летний петербуржец Павел», — уточнили в Главке.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится в отделе полиции. Пострадавшим является его 38-летний брат Владислав. Между мужчинами произошла внезапная ссора.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ведомстве.

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