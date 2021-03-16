Киев, 16 марта, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Украинская делегация в политической подгруппе контактной группы по Донбассу прервала заседание, которое шло сегодня, 16 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Об этом через социальные сети сообщил представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

По его словам, Украина добивается запрета на участие экспертов из республик Донбасса в переговорах.

Рабочая группа по политическим вопросам сегодня работала всего один час, далее по просьбе украинской стороны модератор группы от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв.

Гармаш заявил, что пока это не демарш, но Украина считает, что участники от республик Донбасса «делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла».

Он также отметил, что посол Морель заявил об отсутствии компетенции рассматривать претензию Киева, поэтому вопрос должен быть урегулирован на уровне контактной группы.

ИА REGNUM напоминает, что в февралеГармаш заявлял, что не исключает возможности своего выхода из делегации в ближайшее время из-за нерегламентного присутствия на переговорах по урегулированию «так называемых общественных экспертов».

2 марта он сообщил о поражении украинской стороны в ходе очередных переговоров — поражение заключается в том, что на заседании рабочей группы по политическим вопросам впервые право голоса получили эксперты из Луганска и Донецка под «покровительством» ОБСЕ.