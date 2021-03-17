17 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Евгений Цоц, , 09:45 — REGNUM Правительство РФ после совещания с президентом подготовило меры, которые должны коренным образом изменить развитие Дальнего Востока. Основных направлений — два: транспортное и энергетическое. Планируется перестроить, усилить железнодорожную сеть, в частности, сообщение с основной частью России. Второе — это газификация округа, в том числе использование сжиженного природного газа. Кроме того, обсуждается привлечение инвесторов в крупные проекты, а также небольшая корректировка программы «Дальневосточный гектар» — предоставление второго гектара тем участникам, которые уже освоили первый.

На Дальнем Востоке Minvr.gov.ru

Меры правительства, безусловно, повлияют на развитие Дальнего Востока. Однако напомним, что президент Владимир Путин говорил о трёх ключевых показателях, определяющих постановку задач, — оттока/притока населения, смертности и рождаемости.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как сказал президент, нужно «объективно всё оценивать и понимать, какие наши действия приносят результаты, а какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит, делать соответствующие выводы, а не просто строить планов громадьё, не понимая, что происходит в реальной жизни».

«А что же там происходит? У нас, например, есть Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, она утверждена распоряжением правительства ещё в июне 2017 года. Сейчас не буду говорить более конкретно, но напомню, о чём там шла речь: о стабилизации численности населения — в целом более или менее; о повышении суммарного коэффициента рождаемости — здесь поскромнее; о снижении смертности — ясно, что пандемия внесла свой вклад печальный в эти показатели, тем не менее надо на это посмотреть внимательно», — заявил Путин.

Ни одно из четырёх корректирующих предложений не ведёт напрямую к исполнению задачи! Железные дороги связывают округ с «большой страной» и нужны бизнесу. Пассажиров доставляет до Москвы и других городов в первую очередь авиасообщение. Но кто сказал, что даже оно повлияет на решение жить в Приморье или на Чукотке? Кому нужно часто бывать в Москве, проще в ней жить.

Газификация округа — задача не на один год. Пока ведут трубы, учитывая демографическую ситуацию, возможно, и переманивать в регион будет уже и некого. Но опять же, человеку нужен не газ, а тепло в доме и возможность разогреть еду. А топить газом, электричеством, углём или дровами — это вопрос важный, но второстепенный. Какой аргумент для переезда должен быть у жителя Воронежа или Казани? «Поеду на Дальний Восток, там проводят газ»?

С экономическими проектами, как следует из слов, сказанных на совещаниях, и комментариев, пока не очень хорошо. Надежды на институты развития — то есть опять же на государственное плечо. Но даже если и откроются вакансии с хорошими зарплатами, почему гражданин РФ должен поехать за ними в Магадан? Не вернётся ли назад, отбыв вахту?

На Дальнем Востоке Minvr.gov.ru

Ну и расширение «Дальневосточного гектара», конечно, требуется кардинальное. Для кого мы бережём нашу землю от граждан России? Для тех, кто будет жить на этой земле после нас?

Меры, которые предлагает правительство РФ, напрямую не решают задачи, поставленные президентом. За них скажут спасибо в РЖД, Газпроме и в других компаниях, которые получат заказы и господдержку. Остальным же благодарить пока не за что.