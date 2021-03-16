Орел, , 17:17 — REGNUM Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию жителей региона работать за зарплату в 15−18 тыс. рублей в месяц. Именно «несоответствие зарплатных ожиданий» чиновник назвал в числе причин всё ещё сохраняющейся высокой безработицы в регионе. Заявление он сделал 16 марта на заседании профильного комитета в облсовете.

«Причем предлагаются не какие-то минимальные зарплаты, а 15−18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то», — цитируют Сотникова «Орловские новости».

Многие уезжают в Москву, где зарплата в разы больше, однако чиновник надеется, что «люди вернутся в регион».

Согласно докладу Сотникова, на начало марта 2020 года в регионе на учете в качестве безработных стояло три тысячи человек, а на август 2020 года — 13 тыс. По данным на 1 марта 2021 года показатель снизился до 4,5 тыс. безработных. При этом число вакансий значительно превышает число соискателей — сегодня в регионе работодатели ищут 6,4 тыс. сотрудников.

Между тем, по данным декларации Сотникова, опубликованной в 2020 году, в 2019 году доход чиновника составил 993,7 тыс. рублей, таким образом месячный его доход составил 82 тыс. рублей.