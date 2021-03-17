Чебоксары, , 04:09 — REGNUM В Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, но при этом остаётся выше эпидемического порога. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю, с 8 по 15 марта, 7990 жителей Ульяновской области заболели ОРВИ, что на 4,98% ниже, чем было неделей ранее (с 1 по 7 марта).

В то же время сохраняется превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению: в целом рост составил 11,4%. В управлении уточняют, что эпидпорог превышен в группах среди детей от семи до 14 лет (+2,6%) и старше 15 лет (+68,1%).

«Это связано с первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19», — поясняют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 49 317 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 908 человек, умерли 898. Прививку от COVID-19 сделали 38 725 человек.