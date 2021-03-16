Москва, , 17:15 — REGNUM Законопроект, разрешающий регионам применять усыпление в отношении бездомных собак, отозван авторами из Госдумы, сообщил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

«И наша фракция, и наш комитет категорически против попыток протащить любые поправки, разрешающие убийство животных. Инициативы на этот счёт перспектив не имеют и приниматься не будут», — отметил Бурматов в Instagram.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о праве регионов самостоятельно регулировать численность бездомных кошек и собак накануне внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Галиной Данчиковой.

Инициатива вызвала широкий резонанс на фоне роста числа нападений бездомных животных на людей.

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