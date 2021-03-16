Кашира, Московская область, , 17:18 — REGNUM На территории городском округе Кашира в Подмосковье задержан браконьер, который подозревается в незаконном убийстве косули. Об этом 16 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Нарушитель был задержан сотрудниками управления охотничьего надзора регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в ночь с 15 на 16 марта. Во время оперативных мероприятий инспекция поймала мужчину на снегоходе, в котором был обнаружен труп косули.

Как отметил глава регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, использование снегохода для добычи животного является нарушением законодательства, поскольку даёт конкурентное преимуществу охотнику.

«Сейчас снег еще глубокий, и копытные очень уязвимы. По данному факту ведутся необходимые следственные действия, снегоход изъят», — заявил Воскресенский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии браконьеров оштрафовали почти на 2 млн рублей