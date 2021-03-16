Лондон, , 17:10 — REGNUM Британия продолжит оказывать поддержку странам Восточной Европы, включая Украину, находящимся перед лицом «российской угрозы», сообщает обновлённая британская оборонная и внешнеполитическая стратегия, опубликованная 16 марта.

Отмечено, что на Украине Лондон намерен укреплять потенциал вооружённых сил этой страны.

«Мы также будем поддерживать и другие страны в Восточноевропейском регионе и за его пределами, чтобы поддержать их устойчивость. Это касается и Украины, в которой мы продолжим укреплять потенциал вооружённых сил», — отмечается в стратегии.

Кроме того, Лондон планирует «привлекать Россию к ответу за нарушение международных норм».

«Великобритания уважает народ, культуру и историю России, однако, пока отношения с российским правительством не улучшатся, мы будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз, исходящих от России», — сообщается в официальном документе британского правительства.

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