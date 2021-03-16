Москва, , 17:14 — REGNUM В России 16 марта были выявлены случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Новая мутация не испугала пользователей социальной сети «ВКонтакте» — многие считают, что с ней эффективно справится российская вакцина «Спутник V».

«Лучше вакцинироваться, и не думать о всех этих штаммах», — считает Виктория Романова.

«А когда уже наш российский штамм короны выйдет? Каких уже только не было, а нашего все нет и нет…», — иронично прокомментировала Наталья Ширина.

«От гриппа придумайте одну вакцину от всех штаммов, потом про ковид поговорим», — предлагает Сергей Бор.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта в России зарегистрировали первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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