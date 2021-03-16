Москва, , 17:07 — REGNUM Законопроект о пошлинах за включение в реестр производителей пива и медовухи внес в Госдуму депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Поправками в Налоговый кодекс предлагается установить пошлину за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в размере 10 тыс. рублей. За внесение изменений в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будут брать 5 тыс. рублей.

Основания для включения в реестр устанавливает Росалкольрегулирование.