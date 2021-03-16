Москва, , 17:06 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») выступила с предложением создать «южную резиденцию» тиктокеров в Крыму. Об этом она заявила 16 марта в ходе пресс-конференции.

«Я предлагаю главе Крыма предусмотреть такой Дом тиктокера, южная резиденция тиктокера в Крыму. Оборудовать комнату, помещение, может быть, на территории какого-то пансионата, лагеря, который не задействован в серьезных мероприятиях, в красивом месте, будь то Евпатория, детская здравница, Ялта, Симферополь — где угодно», — отметила Поклонская.

По мнению депутата, блогеры смогут приезжать летом в Крым, в эту резиденцию, и создавать «крутые, классные» видеоролики. Поклонская также добавила, что имеет группу поклонников в TikTok.