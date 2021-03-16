Кемерово, , 17:05 — REGNUM Министерство науки и высшего образования появится в Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Вячеслав Телегин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В целях повышения эффективности государственного управления, в соответствии с законом «О системе исполнительных органов государственной власти Кемеровской области — Кузбасса» правительство Кузбасса постановляет: создать исполнительный орган государственной власти Кемеровской области — Кузбасса отраслевой компетенции — министерство науки и высшего образования Кузбасса», — говорится в документе, опубликованном на сайте региональной администрации.

При этом министерство образования и науки региона должно передать министерству науки и высшего образования полномочия в сфере науки и высшего образования, департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства — полномочия в сфере инновационного развития.