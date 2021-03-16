Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Свердловской области приняли законопроект, ужесточающий правила нахождения в общественных местах для несовершеннолетних. За проект закона выступило большинство депутатом регионального Законодательного собрания.

Согласно тексту законопроекта, жителям до 18 лет запрещено находиться в общественных местах с 22.00 (время местное) до 06:00 следующего дня без сопровождения взрослых.

Изменения приняли для обеспечения безопасности несовершеннолетних. По данным регионального министерства образования, в период с 22:00 до 23:00 несовершеннолетние совершается достаточно много правонарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе запланировали активно использовать сервис TikTok для продвижения «позитивной повестки» детям и подросткам.

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