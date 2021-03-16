Киев, , 17:07 — REGNUM На Украине сегодня, 16 марта, эксперты обсуждают данные соцопроса, согласно которым около 70% украинцев в настоящий момент оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в эфире телеканала «Первый независимый» политический эксперт Светлана Кушнир напомнила, что еще год назад оппозиция предлагал власти Зеленского разработанные законопроекты, позволяющие украинцам не так болезненно перенести и финансовые потери из-за карантинных мер, и предстоящее повышение тарифов. Но инициативы оппозиции систематически игнорируются, а своих — у действующей власти нет, констатировала она.

«Был законопроект от «Оппозиционной платформы — За жизнь» — партии Виктора Медведчука. В начале локдауна, еще первого весеннего, было предложение от оппозиции: давайте заморозим тарифы на коммунальные услуги… Они чувствовали, что что-то такое случится и знали планы правительства на будущее», — сказала эксперт.

Кроме того, Кушнир напомнила, что депутаты от ОПЗЖ также предлагали предоставлять во время карантина денежную помощь наименее защищенным социальным слоям населения, особенно пенсионерам, стимулировать тем самым внутренний товарооборот.

«Они же эти деньги никуда не денут, не переведут в оффшоры. Они придут на рынки, они придут в магазины, и все эти деньги будут в торговле. А торговля, как мы знаем, — прогресс и кровь экономики. Кроме того, часть долгов за коммунальные услуги точно была бы погашена», — сказала политический эксперт, отметив, что и это предложение оппозиции действующая власть проигнорировала.

Она напомнила, что в итоге была только одна компенсация для граждан от президента, и ту далеко не все желающие смогли получить.

По ее мнению, данные законопроекты не были реализованы только потому, что их инициатором выступала оппозиция, а для команды президента поставить себе «галочку» важнее, чем думать о благосостоянии украинцев.

«Были очень хорошие законопроекты, но власть решила, что они не инициаторы, а инициаторы — оппозиция. Наверное, власти не хочется поддерживать инициативу, когда она не их. В этой ситуации обе стороны — и власть, и оппозиция — могли прекрасно сотрудничать и вместе поставить себе плюс в том, что они защищают украинское население», — резюмировала эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года на Украине в очередной раз резко подорожали тарифы на коммунальные услуги и энергоносители, что в условиях коронакризиса спровоцировало масштабные акции протеста в разных регионах страны.

До этого народный депутат Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

«Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство — отправлено в отставку», — подчеркнул парламентарий.