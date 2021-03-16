Бугуруслан, Оренбургская область, , 17:03 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области полиция не могла возбудить уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, который, как утверждает местная жительница, ее регулярно избивает, поскольку сама жертва насилия не являлась на судмедосвидетельствование, хотя получала направления от полицейских, прокомментировала ситуацию о домашнем насилии пресс-служба УМВД по региону.

«Несмотря на неоднократные просьбы сотрудников полиции пройти судебно-медицинское освидетельствование, был получен отказ. В связи с чем отсутствовало основание для возбуждения уголовного дела. Сотрудники полиции привлекли мужчину по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои»», — сказали в ведомстве.

Последний случай, который получил широкую огласку в интернете, также не изменил поведения девушки. Гражданка не явилась 15 марта к медикам для снятия побоев, хотя правоохранители выдали направление. В результате на судебно-медицинское освидетельствование девушку доставил участковый уполномоченный полиции.

В настоящее время сожитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц органов внутренних дел за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Известно, что мужчина неоднократно судим.

«По факту причинения телесных повреждений собран материал проверки. По итогам судебно-медицинского освидетельствования будет принято процессуальное решение», — сказали в УМВД по Оренбуржью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете размещен видеоролик, где жительница Бугуруслана жалуется на домашнее насилие, обвиняя в побоях 34-летнего сожителя. Жертве насилия 23 года, она имеет на руках двоих детей — сыновей в возрасте шести и полутора лет. Девушка говорит, что сожитель терроризирует ее и регулярно жестоко избивает, находясь в состоянии опьянения. Сейчас на лице оренбурженки серьезные следы побоев. Она призналась, что сожитель бил ее ногами по лицу.

При этом девушка заявила, что полиция не принимает никаких мер, жертва насилия уже не знает, где искать защиты. После тревожных звонков полицейские забирают сожителя, но затем отпускают, и домашнее насилие продолжается.

Уже последовала реакция прокуратуры, которая заявила о проверке органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов социальной защиты населения, полиции.

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