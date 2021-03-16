Мельбурн, Австралия, , 17:01 — REGNUM Австралийский актёр Том Бадж рассказал о своём внезапном уходе из сериала «Властелин колец» от Amazon. Об этом 16 марта сообщает «Мир Фантастики».

Как оказалось, на уходе актёра из проекта настояло руководство Amazon. После просмотра первых отснятых эпизодов сериала оно решило развивать персонажа Баджа «в другом направлении».

Ранее интернет-портал One Ring рассказал, что первые два эпизода шоу уже готовы. Однако руководство Amazon устроили не все аспекты получившегося сериала и их было решено «пересмотреть».

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix показал новых персонажей сериала «Дота: Кровь Дракона»