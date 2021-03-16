Рязань, , 17:09 — REGNUM Несуществующее предприятие по производству говядины обнаружили специалисты регионального Россельхознадзора в Ряжске Рязанской области. Злоумышленники сбыли около 53 тонн мяса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе ведомства.

Специалисты обратили внимание на ООО «Агрос». По данным системы «Меркурий» предприятие изготовило 53 тонны охлаждённой говядины для московской фирмы ООО «Флагман». Однако входящие электронные ветеринарные сопроводительные документы в адрес рязанского производителя не поступали, а запись о сырье была добавлена его уполномоченным лицом вручную по бумажным накладным, не учтённым в информационной системе. Дальнейшая проверка показала, что ООО «Агрос» не занимается производством говядины и на предприятии не трудоустроена сотрудница, оформившая документы.

Россельхознадзор направил данные о нарушении в правоохранительные органы, а также коллегам в Москву, Московскую и Тульскую области. Учётная запись уполномоченного лица ООО «Агрос» аннулирована в системе «ВетИС», а площадка общества исключена из ИС «Цербер» как фантомная.