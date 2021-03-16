Тюмень, , 17:00 — REGNUM Тюменские добровольцы, решившие испытать на себе действие вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», через 90 суток после прививки чувствуют себя нормально. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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На клинические испытания данной вакцины в Тюмени согласились 500 добровольцев. Исследование проходит в Тюменском государственном медицинском университете.

В течение полугода после прививки у добровольцев будут проверять длительность иммунитета.

«Таким образом мы сможем сделать вывод какой будет вакцинация — сезонная или рассчитанная на более длительный период», — пояснила исследователь вакцины «ЭпиВакКорона» Ольга Рычкова.