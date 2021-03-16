Село Волово, Липецкая область, , 17:00 — REGNUM В Липецкой области в отношении депутата одного из сельсоветов Воловского района возбуждено уголовное дело о преступлениях против общественной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, у себя дома депутат устроил склад боеприпасов и взрывчатых веществ промышленного изготовления времен Великой Отечественной войны. В своем гараже и в пустом родительском доме он незаконно хранил немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, почти 300 патронов «Маузер» иностранного производства, предназначенных для винтовок и карабинов образца 1935−1942 годов, ручных, танковых и авиационных пулеметов, а также ручные осколочные гранаты Ф-1, неразорвавшуюся минометную мину и пакеты с добытым из найденных боеприпасов взрывчатым веществом общей массой около десяти килограмм.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Фигурант дела на допросе рассказал, что арсенал собирал на протяжении трех лет во время раскопок с целью хранения в личной коллекции. Эксперты пришли к выводу, что боеприпасы и порох до сих пор пригодны для стрельбы.