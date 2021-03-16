Мадрид, , 17:00 — REGNUM Аккаунт футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в соцсети Twitter взломан неизвестными злоумышленниками. Об этом 16 марта сообщает Marca.

При этом в клубе никак не прокомментировали данный инцидент. 16 марта на странице клуба «Реал» в Twitter появилась информация о том, что нападающий Родриго получил травму. Теперь этой новости нет.

Ранее «Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 27 тура испанской Примеры. Встреча в Мадриде завершилась — 2:1 в пользу хозяев поля.

«Эльче» забил первым — отличился Даниэль Кальво. «Реал» ответил голами Карима Бензема на 73 и первой компенсированной ко II тайму минутах.

По итогам 27 матчей «Реал» поднялся на II место в турнирной таблице Примеры, набрав 55 очков.