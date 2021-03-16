Минск, , 16:59 — REGNUM Известный белорусский музыкант Тима Белорусских признан виновным в преступлении по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Белоруссии (незаконный оборот наркотиков). «К нему применена мера пресечения в виде залога», — сообщил 16 марта следственный комитет Белоруссии.

«По данным следствия, ночью 6 января в игровом клубе в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний музыкальный исполнитель, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство — гашиш массой 0,4 г. Кроме этого, в ходе личного обыска при нем было также изъято порошкообразное вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое согласно заключению экспертизы является амфетамином», — сказано в официальном сообщении.

Расследование резонансного уголовного дела проводили следователи отдела Московского района Минска. По информации РОСК, расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ завершено.

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