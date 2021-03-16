Бразилиа, , 17:05 — REGNUM Новым министром здравоохранения Бразилии станет доктор Марселу Кейрога, президент бразильского общества кардиологов. Таким образом, Кейрога станет четвертым министром здравоохранения за последний год, который попытается остановить распространение пандемии COVID-19 в Бразилии, сообщает 16 марта CNN.

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«Марселу Кейрога отлично осведомлен в вопросах здравоохранения и примет все необходимые меры, чтобы уменьшить количество пострадавших от коронавируса», — заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Кейрога займет пост в один из самых тяжёлых моментов пандемии COVID-19 в стране.

Напомним, что с начала пандемии в Бразилии зарегистрировано более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерло от COVID-19 более 280 тыс. человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.