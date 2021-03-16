Москва, , 16:55 — REGNUM Новая оборонная стратегия Великобритании выдержана в показательно русофобском ключе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Лондон, таким образом, идет в фарватере общего агрессивного курса стран блока НАТО», — делает вывод Слуцкий.

Британские власти намеренно продолжают поддерживать искусственное напряжение, выдумывая «спектр угроз», полагает парламентарий.

«При этом не могут не настораживать планы по наращиванию ядерного потенциала Соединенного Королевства. Россия приложила немало усилий для обеспечения ядерного сдерживания в мире, в частности, совсем недавно — в рамках продления российско-американского ДСНВ», — указал глава комитета Госдумы.

Подобные заявления лишь подтверждают опасения о возможности увеличения суммарного потенциала ядерных держав, входящих в Североатлантический альянс (США, Великобритании и Франции), высказываемых российской стороной еще предыдущей американской администрации при проведении переговоров по пролонгации ДСНВ, говорит он.

«Сейчас Вашингтон при смене власти в Белом Доме занял более конструктивную позицию. Однако принятие таких оборонных стратегий со стороны его ближайшего союзника явно не способствуют выстраиванию общей линии по обеспечению стратегической стабильности и безопасности на планете», — заключил Слуцкий.

Британия намерена к 2030 году получить собственный космический потенциал для отслеживания, обороны и отстаивания своих интересов в космосе.

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