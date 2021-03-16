Луганск, , 16:54 — REGNUM О подрыве украинского солдата на растяжке ВСУ, в результате которого военный получил осколочное ранение ног, сообщил 16 марта офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Это произошло из-за того, что он пытался, по заданию командования, отыскать упавший в районе Счастья беспилотник ВСУ, следивший за передвижением патруля ОБСЕ.

Таким образом ВСУ пытались избежать контроля со стороны ОБСЕ, наблюдатели которого отслеживают соблюдение сторонами конфликта в Донбассе соглашений о неразмещении техники вдоль линии соприкосновения.

Филипоненко добавил, что штабу ВСУ это ранение было ложно представлено как полученное в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР.

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