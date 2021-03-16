Архангельск, , 16:54 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 94 носителей коронавируса, треть из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Среди новых заболевших — 33 архангелогородца, 18 северодвинцев, 14 жителей Няндомского района, 9 — Приморского, шесть — Мирного. Четыре заболевших выявлено в Коряжме, три — в Плесецком районе, по два — в Новодвинске и Устьянском районе, по одному — в Виноградовском, Каргопольском и Пинежском районах.

За последние сутки в регионе после COVID-19 выздоровели 197 человек. А всего с начала пандемии вылечились 54 860 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.

Отметим, что данных по смертности от COVID-19 последний раз сообщал в феврале 2021 года.