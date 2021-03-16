Новосибирск, 16 марта, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Новосибирский следственный отдел на транспорте организовал проверку по факту аварийной посадки самолета Airbus A320neo, следовавшего рейсом Новосибирск-Иркутск. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт Толмачево в Новосибирске

Напомним, что пассажирский самолет, который сегодня, 16 марта, вылетел из Новосибирска в Иркутск, из-за технических неисправностей вынужден был вернуться. На борту находились 154 пассажира, из них один ребёнок.

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«После взлёта из аэропорта «Толмачёво» города Новосибирска сработал датчик отказа правого двигателя, командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился в аэропорту «Толмачёво», — уточнили в ведомстве. — В результате авиационного инцидента никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал».

Следственная группа уже осмотрела место происшествия, получила объяснения от экипажа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.