Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Работа Физико-технического института (ФТИ) им. Иоффе в Санкт-Петербурге из-за обнаруженной в здании банки с диоксидом хлора не приостанавливалась, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Напомним, ранее в СМИ появилось сообщение об эвакуации почти 400 сотрудников и работников института из-за содержимого банки с диоксидом хлора, обнаруженной в одной из лабораторий института.

В Комитет по природопользованию Петербурга ИА REGNUM сообщили, что в лаборатории была обнаружена колба с реагентами.

«Ампула герметично запакована, без опознавательных знаков, угрозы для безопасности не представляет», — уточнили в ведомстве.

Поскольку территория института не является территорией общего пользования, то и за размещение, хранение отвечает руководство ФТИ.

По информации Комитета по природопользованию, на месте происшествия находятся специалисты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

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