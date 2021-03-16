Москва, , 16:52 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Skoda на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 685 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Skoda Octavia, реализованныt в период с 2014 по 2016 годы.

Причина отзыва транспортных средств названа ошибка программного обеспечения блока управления двигателя, в результате которой может возникать риск некорректного функционирования системы рециркуляции отработавших газов.

Сообщается, что на всех отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.