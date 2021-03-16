Самара, , 17:10 — REGNUM 21 тонну помело из Казахстана без документов выявили сотрудники таможни в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сообщается, что 21 тонна фруктов была обнаружена в грузовике, который был остановлен сотрудниками таможни около села Большая Глушица. Специалисты не смогли установить происхождение данного товара, поскольку отсутствовали фитосанитарные документы. Для проверки груз был передан в Россельхознадзор по Оренбургской области.

«Перевозимый товар относится к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана», — передает слова специалистов Управления Россельхознадзора по Оренбургской области пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в результате грузовик с фруктами был выдворен на территорию Казахстана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники Самарской таможни в 2020 году выявили несколько крупных партий спортивной обуви и одежды, маркированной товарными знаками известных фирм.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области сообщили о борьбе с контрабандой в 2020 году