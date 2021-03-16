Москва, , 16:52 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья ожидается более продолжительное половодье, чем годом ранее. Об этом 16 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

В рамках подготовки к паводку на территории региона обследуются территорий частных домовладений и гидротехнические сооружения. Помимо этого, производится расчистка русел рек и водоотводных каналов, отметил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

«По данным МЧС, из-за обильных снегопадов половодье ожидается более продолжительным, в зону подтопления могут попасть более 150 населенных пунктов в 30 городских округах», — сказал Разин.

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