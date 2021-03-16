Москва, , 16:51 — REGNUM Сборная России по хоккею на чемпионате мира (ЧМ) 2021 г. выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо нацгимна в честь команды будет звучать гимн Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Об этом 16 марта сообщает ТАСС.

Решение принято на заседании совета ИИХФ.

В связи с санкциями WADA российским спортсменам в течение двух лет запрещено использовать любую госсимволику на Олимпийских играх, ЧМ и других крупных турнирах.

ЧМ-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.