Барселона, Испания, , 16:50 — REGNUM Психологический хоррор Evil Inside выйдет на консолях Xbox и Nintendo Switch. Об этом стало известно 15 марта из ролика, опубликованного на YouTube-канале студии JanduSoft.

Ранее сообщалось только о релизе игры на PC, PS4 и PS5. Evil Inside поступит в продажу уже 25 марта 2021 года.

Напомним, в Evil Inside геймеры будут управлять подростком, который пытается связаться со своей умершей матерью при помощи доски для проведения спиритических сеансов. В процессе он попадёт в пугающий потусторонний мир и попытается узнать всю правду о собственной семье.

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