Стокгольм, , 16:53 — REGNUM С 12 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 26. Такие данные 15 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 172 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 725 289 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 12 762 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 843 974 человека, вторую — 358 014 человек.

По состоянию на 15 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 256 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 5 561 пациент.