16 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 20:04 — REGNUM Музей ватной игрушки открылся в марте в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Хозяюшка с блинами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ватные игрушки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей появился на базе Центра ремесел «Семейные традиции», которые возрождают и изучают историю и производство традиционной ватной игрушки как народное творчество и как русский сувенир.

Ватная игрушка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В коллекции музея находятся более 100 уникальных старинных экспонатов, имеющих советскую и дореволюционную историю. Современные мастерицы создают оригинальные коллекционные игрушки.

Ватные игрушки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ватная игрушка. Ребенок на санках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Ватная игрушка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции находятся уникальные игрушки знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек. Каждая старинная игрушка помогает понять и возродить русский сувенир, открывая тайны его производства.

Ватные игрушки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книга со схемами Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер Анастасия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Мастер показывает, как сделать игрушку из ваты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В музее проводят экскурсии и мастер-классы. Ватная игрушка — необычный подарок, сделанный вручную. Игрушки делаются из экологически чистого материала: ваты и клейстера. Музей расположен на территории Николо-Перервинского монастыря, улица Шоссейная, дом 82.

Сотворенные из ваты грибы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM