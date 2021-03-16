Москва, 16 марта 2021, 20:04 — REGNUM Музей ватной игрушки открылся в марте в Москве. Фоторепортаж ИА REGNUM.

Хозяюшка с блинами
Хозяюшка с блинами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей появился на базе Центра ремесел «Семейные традиции», которые возрождают и изучают историю и производство традиционной ватной игрушки как народное творчество и как русский сувенир.

Мастер Людмила провела экскурсию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Витрина с ватными игрушками
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер Елизавета
Наталья СТрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка
Ватная игрушка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватный лебедь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В коллекции музея находятся более 100 уникальных старинных экспонатов, имеющих советскую и дореволюционную историю. Современные мастерицы создают оригинальные коллекционные игрушки.

Ватные игрушки
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Леонова Анастасия, «Композиция Победы для Музея»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Леонова Анастасия, «Композиция Победы для Музея». Фрагмент
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Леонова Анастасия, «Композиция Победы для Музея». Фрагмент
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка. Ребенок на санках
Ватная игрушка
Ватная игрушка. Ребенок на санках
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции находятся уникальные игрушки знаменитых артелей, фабрик и художественных мастерских по производству игрушек. Каждая старинная игрушка помогает понять и возродить русский сувенир, открывая тайны его производства.

Ватные игрушки
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватные игрушки в витрине
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка. Ангел на елке
Наталья СТрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка на елке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ватная игрушка. Месяц
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снеговик на елке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга со схемами
Книга со схемами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер Анастасия
Мастер показывает, как сделать игрушку из ваты
Мастер Анастасия
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер показывает, как сделать игрушку из ваты
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В музее проводят экскурсии и мастер-классы. Ватная игрушка — необычный подарок, сделанный вручную. Игрушки делаются из экологически чистого материала: ваты и клейстера. Музей расположен на территории Николо-Перервинского монастыря, улица Шоссейная, дом 82.

Сотворенные из ваты грибы
Сотворенные из ваты грибы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хозяюшка с блинами. Гриб
Хозяюшка с блинами. Гриб
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM