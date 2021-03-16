Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин провели в Токио переговоры с главой правительства Японии Ёсихидэ Сугой, сообщает 16 марта официальный сайт Госдепа.

«Обсуждались сотрудничество по глобальным вопросам, в том числе укрепление демократии, реагирование на ядерную угрозу КНДР, восстановление после пандемии COVID-19, защита глобальной безопасности в области здравоохранения и климатический кризис», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, Япония, Австралия и Индия обсудили вопросы совместных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

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