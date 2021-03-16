Токио, , 16:43 — REGNUM Nintendo выпустит специальную версию контроллеров Joy-Con для консоли Nintendo Switch, выполненную в стиле игры Fortnite. Об этом сообщалось 15 марта на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/NintendoRU/status/1371491895155769344

Контроллеры Joy-Con «Версия Fortnite» поступят в продажу 4 июня 2021 года. В комплекте к ним будут поставляться 500 V-баксов (виртуальная валюта игры Fortnite), а также коды для загрузки особых косметических предметов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в «королевской битве» Fortnite стартовал новый тематический сезон. Он называется «Дикие времена».

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