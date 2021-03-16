Кемерово, , 16:42 — REGNUM В Кемеровской области полицейские пресекли деятельность пяти наркопритонов: двух в Кемерове и по одному — в Новокузнецке, Междуреченске и Мысках. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Уточняется, что в отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ — «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Им грозит до четырёх лет лишения свободы.

Кроме того, к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков привлечены более 120 граждан, к административной ответственности — 85 нарушителей. Из незаконного оборота изъято более 6 килограммов наркотических средств.