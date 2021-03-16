Москва, , 16:52 — REGNUM Каждый четвертый учащийся в Подмосковье сталкивался с грубым отношением в школьной столовой. Такая информация была получена благодаря опросу, проведенному по инициативе детского омбудсмена Московской области.

Согласно исследованию, критику в адрес школьного питания высказали только 13% респондентов. При этом почти треть опрошенных учеников сказали, что блюда в школьной столовой всегда подаются горячими. Свыше четверти учащихся пожаловались на грубость работников столовых.

Также авторы исследования составили список наиболее популярных блюд среди подмосковных учащихся. В него вошли макароны, картошка, запеканка, борщ, котлеты, пицца, сырники, омлет, гречка с подливой и плов. Меньше всего школьники любят такие блюда, как манная каша с комочками, овсянка с изюмом, тыквенная каша, рыбные блюда, рис, печенка, тушеная капуста и рассольник.