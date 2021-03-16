Кострома, , 17:03 — REGNUM Председатель Общественной палаты при думе города Костромы Александр Баканов выступил с заявлением про восстановление памятника царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме. Об этом со ссылкой на материалы гордумы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятник царю Михаилу Романову и стоящему на коленях у его бюста крестьянину Ивану Сусанину в современных реалиях © https://xn--100-5cd3cmnarjl.xn--p1ai

Он заявил, что вопроса о том, «нужен или не нужен памятник» на прежнем месте «даже не стоит». Выступая на заседании расширенного совета Общественной палаты он отметил, что накануне были проведены опросы среди студентов-архитекторов Сельскохозяйственной академии и членов архитектурного сообщества Костромы.

«Все профессионалы выступили «за». Вопрос нужен или не нужен памятник на его прежнем месте сейчас даже не решается. У нас есть только один вариант развития событий — продолжить работу по восстановлению памятника», — сказал Баканов.

Самих костромичей насчёт необходимости восстановления памятника ни городские, ни областные власти пока не спросили.

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