Кострома, 16 марта 2021, 17:03 — REGNUM Председатель Общественной палаты при думе города Костромы Александр Баканов выступил с заявлением про восстановление памятника царю Михаилу Романову и крестьянину Ивану Сусанину в Костроме. Об этом со ссылкой на материалы гордумы сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он заявил, что вопроса о том, «нужен или не нужен памятник» на прежнем месте «даже не стоит». Выступая на заседании расширенного совета Общественной палаты он отметил, что накануне были проведены опросы среди студентов-архитекторов Сельскохозяйственной академии и членов архитектурного сообщества Костромы.
Самих костромичей насчёт необходимости восстановления памятника ни городские, ни областные власти пока не спросили.
Справка: памятник царю Михаилу Романову и стоящему на коленях у его бюста крестьянину Ивану Сусанину располагался на главной площади Костромы (неофициальное название — «сковородка») и был уничтожен в 1918 году. Восстановить монумент на прежнем месте на заседании общественного совета по вопросам историко-архитектурного облика Костромы при главе города Юрии Журине предложил костромской историк Алексей Зябликов. Предложение поддержала Общественная палата Костромской области. После этого костромские коммунисты начали собирать подписи против восстановления памятника «русскому мужику на коленях перед властью». Будет ли проводиться официальный и качественный опрос костромичей на эту тему, неизвестно.
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