Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM Во вторник, 16 марта, в Санкт-Петербурге стартовал финал профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают 99 команд из 44 регионов России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В торжественной церемонии открытия финала приняли участие: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Кировской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» Игорь Васильев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Андрей Милёхин и ректор Российского педагогического университета имени Герцена Сергей Богданов.

На финале в Санкт-Петербурге собрались команды педагогов из всех округов России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье, Северо-Западный и Южный федеральные округа представят по 12 команд педагогов, Северный Кавказ — 13 команд, а Центральный федеральный округ — 14 команд финалистов.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

«Из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд — 296 учителей из 44 регионов России. То есть на одно место в финале претендовали 132 человека. Лидером по числу финалистов стал Санкт-Петербург. Также в первую пятерку вошли Кемеровская область, Чеченская Республика, Свердловская область и Ставропольский край. Важно, что среди команд финалистов есть не только опытные учителя — даже такие, где представлены несколько поколений педагогов, но и много молодежи», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: междисциплинарный урок, воспитательное мероприятие и участие в конференции в качестве спикеров.

«Среди финалистов много учителей начальных классов, русского языка и литературы, учителей математики, а также географии. Почти 50 педагогов не старше 30 лет, большинство — относится к возрастной группе от 31 до 55 лет, а 12 учителей — в возрасте от 56 до 70 лет. Среди финалистов большинство составляют женщины — 85%», — добавил Алексей Комиссаров.

Победители финала конкурса «Учитель будущего» будут объявлены 20 марта 2021 года.

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя 4 этапа: регистрацию участников, онлайн тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».