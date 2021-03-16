Шлиссельбург, Ленинградская область, , 16:39 — REGNUM Мумифицированная конечность, найденная 15 марта в городе Шлиссельбург Ленинградской области, не приведет к возбуждению уголовного дела об убийстве. Это стало понятно после проведения исследования пугающих останков, которые местная жительница нашла в пакете у мусорного контейнера.

«Экспертиза установила, что найденный в Шлиссельбурге фрагмент конечности принадлежит животному», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

По предварительной версии, найденная лапа, скорее всего, принадлежала медвежонку. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

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