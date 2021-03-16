Москва, 16 марта, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Объём выдачи кредитов наличными в России в феврале 2021 года вырос на 2% в годовом выражении и составил 1,27 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сообщается также, что по сравнению с январём текущего года количество новых кредитов наличными выросло на 14%.

По данным бюро, наибольший рост количества выданных кредитов в годовом выражении зафиксирован в Тюменской области — на 20%, Югре — на 12%, Санкт-Петербурге — на 11%. Наиболее высокое снижение показателя отмечено в Приморском крае — на 13%, Оренбургской области — на 10%, Самарской области — на 8%. В Москве показатель вырос на 2%.

Комментируя эти данные, генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что «выдачи кредитов наличными показали небольшой рост по сравнению с докризисным уровнем».

По его словам, это произошло «на фоне постепенной стабилизации на рынке труда и восстановления основных макроэкономических показателей».

Значительный рост выдачи кредитов в феврале по сравнению с январём Александрович назвал традиционным, отметив, что первый месяц года «является слабым в кредитовании из-за большого числа выходных дней».