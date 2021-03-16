Минск, 16 марта, 2021, 16:38 — ИА Регнум. На сотрудников Гостаможкомитета Белоруссии возложены функции военнослужащих Госпогранкомитета. Совмин республики закрепил новые функции и обязанности ГТК постановлением №144 от 12 марта, опубликованном 16 марта на Национальном правовом интернет-портале.

Gtk.gov.by Белорусские таможенники

Белорусские таможенники будут выполнять функции пограничников в пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой в 2021 году, а с 2022 года — на границе с Украиной. В частности, речь идёт о пунктах пропуска «Козловичи», «Бигосово», «Гудогай», «Аэродром Орша», «Новая Рудня», «Котловка», «Мокраны».

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В процессе заявленной «оптимизации» таможенникам предоставлены права отказывать гражданам Белоруссии в выезде за пределы республики, а иностранцам — во въезде и выезде. На сотрудников белорусского ГТК также возложены обязанности контроля за транзитом и соблюдением правил пребывания иностранцев на территории постсоветской республики.

Постановление подписал председатель белорусского правительства Роман Головченко. Документ вступил в силу после опубликования.