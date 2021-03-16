Кэри, США, , 16:37 — REGNUM Сегодня, 16 марта, в популярной «королевской битве» Fortnite стартовал новый сезон под названием «Дикие времена». Об этом сообщается на официальном сайте игры.

В сезоне «Дикие времена» геймеров ожидает полностью переработанная игровая карта и множество новых возможностей. В частности, теперь они смогут охотиться на диких зверей для добычи пропитания и создания новых видов вооружения.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий сезон Fortnite завершился специальным событием под названием «Эпицентр: финальный кризис». В рамках его проведения геймерам предстояло выполнить одиночное задание, управляя агентом Джоунсом.

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