Мехико, , 16:52 — REGNUM Второй этап вакцинации населения Мексики российской вакциной «Спутник V» начнется 17 марта. Об этом 16 марта сообщила глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум.

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"С 17 марта можно будет получить вторую дозу вакцины «Спутник V» в Тлауак, Сочимилько и Истакалько. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий вакцинацию первой дозой», — сообщает в своем Twitter Шейнбаум.

Отметим, что первая партия российской вакцины «Спутник V» поступила в Мексику в конце февраля. Вакцинация первой дозой прошла с 24 февраля по 5 марта.

Напомним, что с начала пандемии в Мексике зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом. Умерло от COVID-19 более 194 тыс. человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса.