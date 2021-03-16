Луганск, 16 марта 2021, 16:37 — REGNUM Огневые провокации готовят украинские боевики в ЛНР, сообщил 16 марта журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.
Луганский офицер пояснил, что командующий оперативной тактической группировки «Север» Владимир Горбатюк отдал приказ командиру 92-й бригады ВСУ Павлу Федосенко взять под личный контроль проведение огневых провокаций.
Уточняется, что провокации планируются в преддверии заседания Контактной группы 17 марта.
Напомним, сегодня, 16 марта, стало известно, что украинские боевики разместили 12 единиц военной техники в жилых районах населённого пункта Троицкое.
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