Новосибирск, , 16:35 — REGNUM В Новосибирской области за два месяца 2021 года число зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2020 года уменьшилось на 17,7%. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Уточняется, что снижение уровня преступности отмечается как по городу Новосибирску (-18,9%), так и по сельским районам (-17,7%).

«Такая динамика связана с уменьшением количества краж (-11,9%), грабежей (-57,4%), разбойных нападений (-25%), мошенничеств всех видов (-10,1%), угонов (-16,7%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (-22,3%), а также фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации (-44,3%)», — пояснили в ведомстве.

Число преступлений, совершённых в общественных местах, в том числе на улице, снизилось на 28,6% и 24,3% соответственно. На 22,4% сократилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними.